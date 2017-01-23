Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?
Он просто обманывает, потому что очень почти все не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в веб от варианта к случаю либо нет способности приобрести. Не потому что средств нет, а так как собственного угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.
Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.
система выбрала этот ответ лучшим
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наиболее года вспять
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок чрезвычайно часто живет своей жизнью и показывает то, что ему хочется. При этом он может показывать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без усилий найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, действительно, несколько раз даже убеждался собственными очами в таких "глюках".
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Ежели Вы про веб-сайт вконтакте там там вообще постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.
Позже еще ежели зашел на страницу с компьютера и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.
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Вконтакте почти всегда верно показывает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Только в редких случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно. Запорожье карантин когда в школу 2016В кузьмин когда меня ты позовешь аккордыЧем различаются существующие в науке представления о типахВ чем состоят особенности различных видов массовой политической информацииКогда выбивает пробки в доме