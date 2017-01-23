Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?Он просто обманывает, потому что очень почти все не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в веб от варианта к случаю либо нет способности приобрести. Не потому что средств нет, а так как собственного угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.система выбрала этот ответ лучшимв избранное ссылка отблагодаритьнаиболее года вспятьПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок чрезвычайно часто живет своей жизнью и показывает то, что ему хочется. При этом он может показывать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без усилий найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, действительно, несколько раз даже убеждался собственными очами в таких "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕжели Вы про веб-сайт вконтакте там там вообще постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.Позже еще ежели зашел на страницу с компьютера и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте почти всегда верно показывает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Только в редких случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно.