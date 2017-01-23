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Автор Тема: как можно избавится от бородавки в домашних условиях  (Прочитано 2 раз)

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Robertidect

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как можно избавится от бородавки в домашних условиях
« : Сегодня в 10:09:39 »
проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.
Alexander Alenitsyn Искусственный Ум (346164) 3 года вспять
я говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) гласит и встает; гласил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы говорите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.
juicy shopp Ученик (109) 3 года назад
проспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжение
Танюшка Ученик (157) 1 месяц вспять
я говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; говорил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы говорите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.
Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц назад
говорить-говорю говорим говоришь говорите говорит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр
 
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