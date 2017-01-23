Устанавливать новейшую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопросецМногие водители, отдавая дань моде, желают поменять старенькую панель приборов на собственном автомобиле Газель панелью нового образца. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, вероятные неисправности. Дается аннотация по снятию и установке торпеды.Предназначение панелиОсновное предназначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии кара. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению устройств.Панель устройств старого эталона на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Наибольшими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Главным устройством считается спидометр, потому он постоянно находится по центру.Третьим по размерам прибором является термометр охлаждающей жидкости. Не считая этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Пореже находится циферблат масла.Приборка старенького эталонаОсвеженный внешний видВодители меняют старенькую приборку на бизнес панель из-за ее привлекательного внешнего вида. 2-ой предпосылкой замены будет то, что у панели устройств Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления инфы о работе автомобиля.Евро панель вооружена двумя большенными циферблатами тахометра и спидометра и двумя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы размещены по центру.Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недочетом новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Если автолюбитель имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новую приборку.Распиновка композиции приборов ГазелиФункционалЕсли установка выполнена правильно, то новенькая композиция устройств работает исправно. Единственный недостаток – слабенькая подсветка, которая ночкой практически не видна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку устройств и по всему периметру панели (создатель видео — Водила Челябинск).На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов либо датчиков автомобиля.Ежели совместно с одним из значков загорелась лампочка «Stop», лучше убрать неисправность до начала движения.На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии главных узлов и агрегатов кара. Подробное описание о назначении каждого из их можно отыскать в инструкции по установке и эксплуатации.Типичные неисправностиОпосля замены приборки вероятны последующие неисправности:не работает либо часть приборов, или вся панель;останавливаются стрелки на приборах;некорректные показания датчиков.Решить делему можно следующими действиями:Поначалу нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.Ежели с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше поменять полностью панель, чем ремонтировать контролер.Датчики могут не работать, если нехороший контакт или перегорел предохранитель.Вернуть работу датчиков можно испытать нажатием кнопки «Режим».При подмене комбинации устройств электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.Пылает лампочка StopУстановка и снятие торпедыПриборная панель заходит в евро набор на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а место посадки панели совпадает по размерам.Подмена торпеды влечет за собой значительные переделки, потому что она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать конфигурации, приходится обдумывать обладателю авто самому. Порой для ремонта печки приходится на сто процентов демонтировать торпеду. Для этого необходимо знать, как снять и установить торпеду обратно. Для данной для нас процедуры необходимо приготовить набор ключей и отверток. Может пригодиться ассистент.Демонтаж торпеды на ГазелиПроцедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:Перед началом работ в целях сохранности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккума.в первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой необходимо выкрутить винты крепления обивки.Затем, открутив два винта, снимаем кожух с управляющий колонки.Далее снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.Откручиваем крепления комбинации устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.Дальше снимаем управляющую колонку вместе со всеми подключениями.На следующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.Потом откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.Демонтируем заслонку карбюратора.Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.Сейчас можно снимать торпеду. Лучше это делать с ассистентом, так как она чрезвычайно тяжелая.Установка торпеды осуществляется в оборотном порядке.Опосля установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новейшей торпеды.ЗаключениеУстановку евро панели рекомендуется для хозяев новейших моделей Газели, так как при всем этом понадобится малое количество доработок. Для старенькых моделей следует анализировать возможность подмены панели, так как после подмены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду поменять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля.Видео «Снятие приборной панели на Газели»В этом видео показывается, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев).