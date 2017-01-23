как правильно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?время варки 5-7 минутЧтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать. Основное отлично помыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. меж осьминожками и кусками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, объем которой должен быть больше втрое. Кастрюлю ставят на мощный огнь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода закончит кипеть, но через несколько минут процесс возобновится. После этого варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать на сто процентов. После окончания изготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимонным соком либо оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже после 2-ух минут варки можно осмотреть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, означает, коктейль можно снимать с огня.Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль нередко включают в состав вторых блюд. Он готовится моментально.