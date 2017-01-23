Дети - цветочки жизни
Детки – цветы жизни, Недаром так говорят, Не надо лишней здесь харизмы, Все детки – наш расцветающий сад.
Вот семена, обыденные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветы.
Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветочки!
Дети – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток нужно просто влюбиться, Дать им сердечко свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.
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