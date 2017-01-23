Дети - цветочки жизниДетки – цветы жизни, Недаром так говорят, Не надо лишней здесь харизмы, Все детки – наш расцветающий сад.Вот семена, обыденные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветы.Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветочки!Дети – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток нужно просто влюбиться, Дать им сердечко свое.Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет создателям возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора. Все права автора на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и русского законодательства. Вы также сможете поглядеть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тыщ посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две числа: количество просмотров и количество гостей.© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+