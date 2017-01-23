Детки - цветочки жизниДети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все малыши – наш цветущий сад.Вот семечки, обычные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветочки.Улыбку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.И вот мы видим результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветочки!Дети – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то держать в голове рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В детей необходимо просто влюбиться, Отдать им сердечко свое.Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет создателям возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского контракта. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его создателя, к которому вы сможете обратиться на его авторской страничке. Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете поглядеть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тыщ посетителей, которые в общей сумме просматривают наиболее 2-ух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество гостей.© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+