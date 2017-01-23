Детки - цветочки жизни
Дети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все малыши – наш цветущий сад.
Вот семечки, обычные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветочки.
Улыбку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.
И вот мы видим результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветочки!
Дети – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то держать в голове рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В детей необходимо просто влюбиться, Отдать им сердечко свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.
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