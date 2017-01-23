как правильно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?время варки 5-7 минутЧтобы сварить замороженный морской коктейль необязательно его предварительно размораживать. Главное хорошо промыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. меж осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, объем которой должен быть больше втрое. Кастрюлю ставят на мощный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода не станет кипеть, но через пару минут процесс возобновится. После этого варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать вполне. После окончания приготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимонным соком либо оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже после двух минут варки можно оглядеть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд. Он готовится моментально.