Устанавливать новейшую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопросецПочти все водители, отдавая дань моде, желают поменять старую панель приборов на своем каре Газель панелью новейшего образца. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, вероятные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.Назначение панелиГлавное назначение панели устройств – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы размещены на маленьком участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению устройств.Панель приборов старого эталона на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Наибольшими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным устройством считается спидометр, поэтому он постоянно находится по центру.Третьим по размерам устройством является указатель температуры охлаждающей воды. Кроме этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже находится циферблат масла.Приборка старого эталонаОбновленный внешний обликВодители меняют старенькую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего облика. Второй предпосылкой подмены будет то, что у панели устройств Газель бизнес расширенный функционал и большее количество способностей предоставления инфы о работе автомобиля.Евро панель оснащена 2-мя большенными циферблатами тахометра и спидометра и двумя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы размещены по центру.Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недочетом новейшей панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Ежели автолюбитель имеет опыт подобных работ, то ему не составит труда установить новейшую приборку.Распиновка композиции приборов ГазелиФункционалЕжели установка выполнена верно, то новая комбинация устройств работает исправно. Единственный недостаток – слабенькая подсветка, которая ночкой почти не видна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку устройств и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск).На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает некий из узлов либо датчиков автомобиля.Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.На щитке при помощи индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о предназначении каждого из их можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.Типичные неисправностиОпосля замены приборки вероятны последующие неисправности:не работает либо часть приборов, или вся панель;останавливаются стрелки на приборах;неправильные показания датчиков.Решить делему можно следующими действиями:Поначалу необходимо проверить питание: целостность проводов, качество контактов.Ежели с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше поменять на сто процентов панель, чем ремонтировать контролер.Датчики могут не работать, если плохой контакт либо перегорел предохранитель.Вернуть работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».При замене комбинации устройств электроника не затрагивается, а конкретно с ней происходят проблемы. Решается проблема путем подмены предохранителей и обновления проводки.Пылает лампочка StopУстановка и снятие торпедыПриборная панель заходит в евро комплект на Газель. На последних версиях она устанавливается на заводе. Водители старенькых моделей также желают обновить свою торпеду. Подмена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.Замена торпеды тянет за собой значимые переделки, так как она различается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать изменения, приходится обдумывать обладателю авто самому. Порой для ремонта печки приходится вполне демонтировать торпеду. Для этого необходимо знать, как снять и установить торпеду назад. Для данной процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток. Может пригодиться помощник.Демонтаж торпеды на ГазелиПроцедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:До работ в целях сохранности следует обесточить автомобиль. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккума.сначала снимаются все накладки. Крестовой отверткой необходимо выкрутить винты крепления обивки.Потом, открутив два винта, снимаем кожух с управляющий колонки.Далее снимаем накладку с панели устройств, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.Откручиваем крепления композиции устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.Далее снимаем рулевую колонку совместно со всеми подключениями.На последующем этапе отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить необходимо электрокорректор фар.Потом откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.Демонтируем заслонку карбюратора.Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, потому что она чрезвычайно томная.Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.После установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды.ЗаключениеУстановку евро панели рекомендуется для хозяев новых моделей Газели, потому что при этом пригодится малое количество доработок. Для старенькых моделей следует анализировать возможность подмены панели, потому что опосля замены часто из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, ежели она подойдет для данной модели автомобиля.Видео «Снятие приборной панели на Газели»В этом видео показывается, как снять панель устройств на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев).