Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно почти все не имея компа не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в интернет от случая к случаю либо нет способности приобрести. Не потому что денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб другой поверил.Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.система избрала этот ответ лучшимв избранное ссылка отблагодаритьболее года вспятьПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок очень нередко живет собственной жизнью и показывает то, что ему хочется. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компа и телефона. Потому в любой момент вы можете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без труда найдете очень много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, несколько раз даже убеждался собственными глазами в таких "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕжели Вы про сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.Позже еще если зашел на страничку с компа и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте почти постоянно правильно показывает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; то есть, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно.