Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?
Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно почти все не имея компа не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в интернет от случая к случаю либо нет способности приобрести. Не потому что денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб другой поверил.
Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.
система избрала этот ответ лучшим
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более года вспять
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок очень нередко живет собственной жизнью и показывает то, что ему хочется. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компа и телефона. Потому в любой момент вы можете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без труда найдете очень много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, несколько раз даже убеждался собственными глазами в таких "глюках".
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Ежели Вы про сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.
Позже еще если зашел на страничку с компа и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.
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Вконтакте почти постоянно правильно показывает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; то есть, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно. Астра из семян когда сажатьGreen herb brand inhalant 2 in 1 inhaler как пользоватьсяКак оплачиваются декретные из декрета в декретКак с карточки сбербанка оплатить коммунальные услугиПочему при беременности отдает в задний проход