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Автор Тема: программа кто подключился к моей wifi сети  (Прочитано 2 раз)

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ThomasMig

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программа кто подключился к моей wifi сети
« : Сегодня в 20:27:07 »
Детки - цветы жизни
Дети – цветы жизни, Недаром так говорят, Не нужно излишней здесь харизмы, Все дети – наш расцветающий сад.
Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.
Ухмылку мы дарить им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.
И вот мы видим результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!
Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В малышей нужно просто втюриться, Отдать им сердце свое.
Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.
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