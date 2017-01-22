Детки - цветы жизниДети – цветы жизни, Недаром так говорят, Не нужно излишней здесь харизмы, Все дети – наш расцветающий сад.Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.Ухмылку мы дарить им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.И вот мы видим результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В малышей нужно просто втюриться, Отдать им сердце свое.Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность вольной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского контракта. Все авторские права на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его автора, к которому вы сможете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также сможете поглядеть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают наиболее 2-ух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста. В каждой графе указано по две числа: количество просмотров и количество посетителей.© Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Русского союза писателей 18+