Как можно сидеть ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?
Он просто обманывает, так как чрезвычайно почти все не имея компа не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нету на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не так как денег нет, а потому что своего угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб другой поверил.
Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.
система избрала этот ответ наилучшим
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наиболее года назад
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок очень часто живет своей жизнью и указывает то, что ему хочется. При этом он может демонстрировать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Поэтому в хоть какой момент вы сможете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без труда отыщите сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, пару раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".
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Ежели Вы про сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.
Потом еще ежели зашел на страничку с компьютера и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.
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Вконтакте почти постоянно верно показывает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; другими словами, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно. Как определяются границы балансовой принадлежностиКак узнать детализацию счета за интернетКак установить моды на ферму симулятор 2013Как узнать свою дату подключения к интернетуКто создал стекло для авто