Как можно сидеть ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?Он просто обманывает, так как чрезвычайно почти все не имея компа не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нету на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не так как денег нет, а потому что своего угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб другой поверил.Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.система избрала этот ответ наилучшимв избранное ссылка отблагодаритьнаиболее года назадПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок очень часто живет своей жизнью и указывает то, что ему хочется. При этом он может демонстрировать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там в данный момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Поэтому в хоть какой момент вы сможете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без труда отыщите сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, пару раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕжели Вы про сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообщем можно веровать.Потом еще ежели зашел на страничку с компьютера и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте почти постоянно верно показывает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; другими словами, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно.