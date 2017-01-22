проспрягать глагол говорить и вставать по русскому языку задали.Alexander Alenitsyn Искусственный Ум (346164) 3 года вспятья говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; говорил (а) и вставал (а). он (она) гласит и встает; гласил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы говорите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; гласили и вставали.juicy shopp Ученик (109) 3 года вспятьпроспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжениеТанюшка Ученик (157) 1 месяц вспятья говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; гласил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы гласите и встаете; гласите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц вспятьговорить-говорю говорим говоришь говорите гласит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр