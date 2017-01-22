Дети - цветочки жизниДети – цветочки жизни, Недаром так молвят, Не нужно излишней здесь харизмы, Все детки – наш цветущий сад.Вот семена, обычные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, пламенный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.Улыбку мы дарить им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.И вот мы видим результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!Детки – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток нужно просто втюриться, Дать им сердечко свое.Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность вольной публикации своих литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского контракта. Все авторские права на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его автора, к которому вы сможете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и русского законодательства. Вы также можете поглядеть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Каждодневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста. В каждой графе указано по две числа: количество просмотров и количество гостей.© Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Русского союза писателей 18+