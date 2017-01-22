Дети - цветочки жизни
Дети – цветочки жизни, Недаром так молвят, Не нужно излишней здесь харизмы, Все детки – наш цветущий сад.
Вот семена, обычные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, пламенный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.
Улыбку мы дарить им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.
И вот мы видим результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!
Детки – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток нужно просто втюриться, Дать им сердечко свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.
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