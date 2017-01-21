В Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, сообщает "ОВД-инфо".Лидера дальнобойщиков задержали утром 20 января недалеко от дома и доставили в отдел полиции N29. По словам правозащитника Динара Идрисова, в момент задержания он вел детей в школу. Правоохранители сообщили ему, что накануне, 19 января, над ним должен был состояться суд по делу о мелком хулиганстве в связи с происшествием 29 декабря на ЗСД.При этом Бажутину не предъявили никаких документов, и ни его, ни Идрисова, который проходит по делу как защитник, о суде никто не оповещал. Суд должен состояться в 16:00, уточняет "Фонтанка".29 декабря Бажутин попытался снять на видео "повреждающий автомобили шлагбаум" на пропускном пункте магистрали "Западный скоростной диаметр", был задержан сотрудниками полиции и провел ночь в ОВД.Как уточняла "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу "Магистралей Северной столицы" (МСС), в час пик автомобиль Бажутина остановился на пункте пропуска на Благодатной улице, заблокировал полосу, включив "аварийку", после чего водитель стал раскачивать шлагбаум. По словам начальника отдела по связям с общественностью МСС Андрея Цапу, охрана вежливо попросила оплатить проезд и не трогать имущество, но Бажутин "продолжил эксперименты, и пришлось вызвать полицию".По другим данным, Бажутин приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить, исправен ли там шлагбаум, который ранее якобы сломал его сын, и вступил в конфликт с сотрудниками магистрали.В начале января Бажутин выступал одним из организаторов акции дальнобойщиков по перекрытию въездов на платный Западный скоростной диаметр. Водители нескольких транспортных средств, в том числе грузовых, днем 5 января на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу южного участка ЗСД, "одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП - наезды на шлагбаумы пункта взимания платы". В результате семь полос оказались временно заблокированными для движения транспорта, на подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Целью акции был протест против платного проезда по трассе, в результате произошло несколько ДТП, один из участников протеста был задержан.