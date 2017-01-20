Суд США вынес в среду приговор одному из членов организованной преступной группировки, которая совершала жестокие убийства в Нью-Йорке. Среди соучастников этих преступлений оказался известный артист, читающий рэп - Бобби Шмерда.Приговор был зачитан 23-летнему сообщнику Шмерды - Сантино Бодерику по кличке Куэно, пишет Complex. За убийство, покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия, сопряженные с преступным сговором, Бодерик наказан 130 годами лишения свободы. При этом право на УДО осужденный может получить только через 117,5 года.Бодерик был арестован полицией 17 декабря 2014 года, когда находился в студии звукозаписи Manhattan's Quad Studios. Вместе с Куэно был схвачен Чад Маршал, Николас Маккой и сам Бобби Шмерда, который записывал в студии очередной клип.При обыске помещений студии блюстители закона обнаружили и изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, а в автомобиле Шмерды они нашли "небольшое количество" кокаина, сообщает Billboard.По версии следователей, все четверо задержанных являлись членами банды GS9 или G Stone Crips. В сентябре 2016 года всем фигурантам предложили заключить сделку о признании вины. Трем из них грозили семилетние сроки заключения, а Бодерику - 15 лет тюрьмы.Куэно отказался признавать вину, чем, в частности, и был обусловлен суровый приговор. Кроме того, Бодерик вел себя нагло на судебном процессе и оскорблял судью Абрахама Клотта, делая ему непристойные сексуальные предложения. Затем Бодерик попросил удалить его из зала и был удалён, после чего судья огласил приговор.Добавим, ранее к длительным срокам заключения были приговорены и другие гангстеры из той же группировки, совершавшие тяжкие преступления в 2013-м и 2014 году: например, Рашид Дериссант получил более 98 лет тюрьмы, а Алекс Крэндон - более 53 лет.А Бобби Шмерда осенью 2016 года был приговорен к семи годам лишения свободы. 23-летний рэпер получил известность после того, как в 2014 году создал клип Hot Nigga, который поднялся до шестой строчки американского хит-парада. За прошедшие два с небольшим года клип собрал свыше 290 миллионов просмотров на канале рэпера в Youtube.Музыкальное творчество Шмерда совмещал с бандитизмом. Члены его группировки использовали кодовые слова при разговоре друг с другом по телефону. Например, если намечалась перестрелка, то они называли ее "загаром", а оружие шифровали словом "носки".Весной 2016 года на нью-йоркский пляж выбросило труп. Ноги погибшего были помещены в ведро объемом пять галлонов (почти 20 литров), заполненное бетоном. Руки жертвы были связаны за спиной.Погибшим оказался 28-летний Питер Мартинес, входивший в ту же преступную группировку, что и Шмерда. Тело опознали по татуировке на спине в виде Девы Марии с розой и отпечаткам пальцев.