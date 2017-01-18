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Автор Тема: тест аккумуляторов на ноутбуке  (Прочитано 3 раз)

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bertases

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тест аккумуляторов на ноутбуке
« : Сегодня в 13:10:10 »
аккумуляторы для ноутбука asus
как на ноутбуке вытащить аккумулятор
 
Аккумулятор Asus A32-K55
 

 
Элементы питания аккумулятора - встроенные батарейки чуть большего размера, чем АА («пальчиковые»), и больше их по емкости. Благодаря этим элементам представляется возможным восстановление аккумулятора путем замены неисправных батареек новыми. На сегодняшний день в ноутбуках используются литиево-ионные и никель-металлогидридные батареи.
 
Со временем аккумулятор ноутбука изнашивается, но&nbsp;это&nbsp;вовсе не&nbsp;означает, что&nbsp;ее&nbsp;необходимо ремонтировать&nbsp;или приобретать новую. С&nbsp;целью увеличения эффективности ее&nbsp;использования, производится калибровка аккумулятора. Калибровка предназначена для&nbsp;точного расчета уровня заряда аккумулятора ноутбука. Калибровку можно проводить разными способами: при&nbsp;помощи специальной утилиты, находящейся в&nbsp;BIOS&nbsp;или различных программ, позволяющих устранить дефект неверного отображения заряда ноутбука.
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