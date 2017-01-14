Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Расширенный поиск  

Автор Тема: Видеообнаружение объектов  (Прочитано 4 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

VovanKr

  • Новичок
  • *
  • Репутация: +0/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • Видеообнаружение объектов
Видеообнаружение объектов
« : Сегодня в 13:12:35 »
В современных аналоговых системах аналоговой   відеоспостереження  составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними. Как показывает опыт, долгосрочные прогнозы в ИТ-сфере имеют тенденцию не сбываться. Если исходить из общей динамики рынка за последние годы, то доля IP- видеонаблюдение  будет расти. Разрешение свыше 1080р  видеодомофон 
Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения. Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюде-
ния, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано.
Записан
 

ТД Актив-СБ: видеонаблюдение и системы безопасности