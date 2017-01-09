купить батарею для самсунг ноутаккумулятор для ноутбука леновоБанки в ноутовских аккумуляторах включаются попарно-последовательно, т.е. несколько блоков по две штуки, для увеличения ёмкости и максимального тока. На плате стоит контроллер, который контролирует РАВНОМЕРНОСТЬ заряда, т.е. снимает напряжение на КАЖДОЙ (!) банке. Кроме того, он помнит, сколько батарею юзали и насколько она заряжена на данный момент.Я не знаю как обстоят дела с восстановленными заменой элементов аккумуляторами для фотоаппаратов, но я еще не встречал аккумуляторов восстановленных таким образом для ноутбуков, которые бы жили дольше 6-ти месяцев. У нас в конторе с пол сотни примерно аккумуляторов сдавали на такое восстановление, получились в пустую потраченные деньги. Так что лучше не геморойтесь, а купите новый пусть и не родной аккумулятор.Во многих новых ноутбуках, по умолчанию указан 3% порог, при котором отключается ноутбук и 80% порог для максимального уровня заряда (смотреть в SETUPe ноутбука и в соответствующих утилитах для Win-7 и Win-8). К великому сожалению – такие «пороги» не очень благоприятно сказываются на работе контроллера аккумулятора. Дело в том, что корректная работа контроллера возможна только при условии, что аккумулятор полностью, до 0% разряжается и до 100% заряжается. А при неполном разряде и заряде, контроллер не может правильно оценить ёмкость аккумуляторной батареи, в результате чего происходит неправильная корректировка остаточной ёмкости, что приводит к появлению соответствующих сообщений от операционной системы.Прошу поделиться опытом заменой банок в аккумуляторах ноутбуков. Сейчас полно "высоховшихся" аккумуляторов от ноутбуков ввиду значительного времени использования ,остается вроде заменить на новые банки .С одним получилось !!..другие не поддаются замене банок.Хотя вынимаю от + и вставляю от- ,предварительно заряженные и разряженные ,подобранные по идентичному остаточному вольтажу разряда. .Показывает или 3 % заряда потом через 5 минут 100% ,но держит работу ноута 5 минут. ,хотя до замены банок держал 30 минут.Все ноутбуки в выключенном состоянии разряжают аккумулятор, т.к. в этом состоянии, половина ноутбука находится под дежурным питанием. Не часто, но встречаются модели, которые за одну неделю простоя могут разрядить полностью заряженный аккумулятор до нуля процентов уровня заряда. Когда напряжение на одном элементе опускается ниже 2,5В, то в результате необратимых химических реакций, элемент деградирует с потерей ёмкости. Для справки: уровень заряда 0% соответствует 2,5-3В на элеммент, а 100% соответственно 4,2-4,35В на элемент, т.е. когда у аккумулятора 0%, это не означает, что элементы разряжены до нуля по напряжению.