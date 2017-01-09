IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности. Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается. После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах. беспроводные комплекты видеонаблюдения
В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними.
Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети. В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение
в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции. В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым.
Разрешение свыше 1080р уличные видеокамеры
Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения. Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюде-
ния, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано. Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети. В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение
в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции. В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым.
Разрешение свыше 1080р видеодомофон
Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения. Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюде-
ния, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано.