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Автор Тема: Это нужно знать каждому  (Прочитано 2 раз)

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LenaKr

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Это нужно знать каждому
« : Сегодня в 15:41:04 »
 Помимо очевидных преимуществ, высокое разрешение несет в себе недостатки:
цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом. Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение
камер большего разрешения не имеет смысла. В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т.д.). В подобных случаях использование
камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу. О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным.
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