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Автор Тема: einstiegsspiele fУМr gruppen  (Прочитано 6 раз)

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AOpporryoffib

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einstiegsspiele fУМr gruppen
« : Сегодня в 10:15:36 »

 
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LenaKr

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Это нужно знать каждому
« Reply #1 : Сегодня в 14:33:58 »
Нередко встречаются распределенные структуры из малых объектов, например магазинов, ателье или мастерских, которые имеют единых собственника и  электромеханический замок. Так и несколько телекамер одного малого объекта могут находиться на значительном расстоянии друг от друга.
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