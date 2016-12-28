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Автор Тема: Церковь осуждает самоубийство, но ведь Бог дал нам свободу выбора?  (Прочитано 2 раз)

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CurtisBoaph

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Церковь осуждает самоубийство, но ведь Бог дал нам свободу выбора?
« : Сегодня в 07:48:23 »
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