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Автор Тема: Экономия в Интернете  (Прочитано 2 раз)

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Nikelfrelo

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Экономия в Интернете
« : Сегодня в 07:41:11 »
Привет, #uname! Меня зовут Ангелина и я очень люблю покупать в Интернете.
Совсем не давно, я узнала, что некоторые магазины, могут возвращать до 30% стоимости покупки.
Вы думаете, что этого не может быть? Конечно может! Чтобы убетиться в этом, достаточно прочитать вот эту статью.
Перейдя по ссылке, вы ничем не рискуете и ничего не теряете. Если вы не знаете, что таке кэшбэк, то ещё и благодарить Меня будете
 
Если ссылка не работает, то вот прямая ссылка: https://texnoera.com/internet/drugoe/top-5-keshbek-seRVisov.html
 
PS. Уделите 5 мин., на прочтение, чтобы потом возможно сэкномить тысяч, а то и десятки тысяч рублей.
 
С уважением, Ангелина
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