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Автор Тема: Куда прячутся мысли: то есть вот мысль была, а потом вдруг пропала?  (Прочитано 2 раз)

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CurtisBoaph

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Куда прячутся мысли: то есть вот мысль была, а потом вдруг пропала?
« : Сегодня в 18:40:43 »
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