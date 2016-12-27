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Кольцо с 3 сапфирами из серебра 925 пробы(3 камней, серебро 925 пробы)
Кольцо с 31 фианитами из жёлтого золота (31 камней, золото 585 пробы)
Женская футболка. Цена 949 р.
Тесьма. Цена 353 р.
Кольцо с 51 фианитами из жёлтого золота (51 камней, золото 585 пробы)
Кольцо Звенья цепи с 20 бриллиантами, 1 ониксом из комбинированного золота (1+20 камней, золото 585 пробы)Кольцо с 20 бриллиантами, 1 сапфиром из красного золота (8+1+12 камней, золото 585 пробы)
Домашние тапочки. Цена 984 р.Женская юбка, Фасон - Пышная юбка, Длина юбки - Длинная, Расцветка - Однотонная, Популярные элементы - Плисировка, Цвет - Черный, Синий. Цена 1 359 р.
Кольцо с 10 бриллиантами, 3 рубинами из красного золота (2+8+3 камней, золото 585 пробы)
Женский свитер. Цена 1 542 р.
Кружево/гипюр. Цена 617 р.
Лыжные очки. Цена 867 р.Притягательное кольцо с 80 бриллиантами, 1 эмалью из комбинированного 750(1+80 камней, золото 750 пробы)Шикарное кольцо с 32 бриллиантами, 1 рубином из белого золота 750 пробы(32+1 камней, золото 750 пробы)earnings Education in the financial markets