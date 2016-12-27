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Автор Тема: J car gps navigation android 7 inch 16gb bluetooth mt8127 quad-core navigator russia navitel europe  (Прочитано 2 раз)

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dapedtat

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J car gps navigation android 7 inch 16gb bluetooth mt8127 quad-core navigator russia navitel europe
« : Сегодня в 18:35:35 »
J car gps navigation android 7 inch 16gb bluetooth mt8127 quad-core navigator russia navitel europe map truck gps sat nav ( 97.19 $)

j car gps navigation android 7 inch 16gb bluetooth mt8127 quad-core navigator russia navitel europe map truck gps sat nav...  GPS type: Vehicle GPS Units & Equipment ; Special Features: FM Transmitter,Touch Screen,Charger,Bluetooth,MP3/MP4 Players ; Screen Resolution: 800x480 ; Brand Name: Junsun ; Other features: Bluetooth,WIFI,FM transmitter ; GPS...

 
 
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