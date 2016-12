brazilian body wave 3 bundles 8a grade virgin unprocessed human hair weave brazilian virgin hair body wave brazillian body wave... Hair Extension Type: Weaving ; Material: Human Hair ; Human Hair Type: Brazilian Hair ; Items per Package: 3 Pieces/lot ; Can Be Permed: Yes ; Chemical Processing: None ; Suitable Dying Colors: All Colors ; Hair Weft...Кольцо с 35 фианитами из белого золота (35 камней, золото 585 пробы)Наклейка на фартук. Цена 506 р.Кольцо с 1 раухтопазом, 10 фианитами из красного золота (10+1 камней, золото 585 пробы)Мужская куртка. Цена 3 032 р.Женский джемпер. Цена 1 746 р.Кольцо с 27 фианитами из красного золота (27 камней, золото 585 пробы)