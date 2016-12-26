Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 26 Декабрь 2016, 00:02:56
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- Тема: После какого праздника на Руси начинали заготовку капусты на зиму?
Автор Тема: После какого праздника на Руси начинали заготовку капусты на зиму? (Прочитано 3 раз)
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- Тема: После какого праздника на Руси начинали заготовку капусты на зиму?