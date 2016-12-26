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Автор Тема: После какого праздника на Руси начинали заготовку капусты на зиму?  (Прочитано 3 раз)

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CurtisBoaph

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После какого праздника на Руси начинали заготовку капусты на зиму?
« : 25 Декабрь 2016, 22:15:10 »
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