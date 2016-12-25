Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Расширенный поиск  

Автор Тема: Новогодний кулинарный конкурс!  (Прочитано 2 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Aleshkovot

  • Новичок
  • *
  • Репутация: +0/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • Новогодний кулинарный конкурс!
Новогодний кулинарный конкурс!
« : Сегодня в 16:23:30 »
Новость о новогоднем конкурсе ---->>   https://vk.com/wall-124309353_686
 
Встречаем Новый год вместе с Современной домашней кухней от Оксаны Путан!
 
Настало время для новогоднего конкурса блюд. На этот раз у нас будет не один победитель, а целых три!
 
Чтобы претендовать на победу, нужно выполнить простые условия:
 
1. Быть участником группы
 
2. Сделать репост этой записи к себе на стену
 
3. Приготовить на Новый год любое блюдо из нашей подборки Новогодних рецептов: http://vli.su/v
 
4. До 15 января опубликовать фото новогодних блюд на стене сообщества с хэштегом #русскийновыйгод
 
5. Ждать подведения итогов!
 
Победители, как всегда, будут выбраны по количеству отметок "мне нравится" под конкурсными работами, среди тех, кто выполнил все условия.
 
А теперь о призах:
 
Первое место - две книги - "Современная русская кухня по-домашнему" и "Блюда русской кухни, которые легко приготовить"
 
Второе и третье место - книга "Современная русская кухня по-домашнему" на русском или английском языке на выбор победителя
 
Конкурс проводится при поддержке издательства "Эксмо".
 
Приз будет отправлен победителю в любую точку мира.
 
Желаем удачи и кулинарных успехов!
 
Записан
 

ТД Актив-СБ: видеонаблюдение и системы безопасности