Новость о новогоднем конкурсе ---->> https://vk.com/wall-124309353_686
Встречаем Новый год вместе с Современной домашней кухней от Оксаны Путан
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Настало время для новогоднего конкурса блюд. На этот раз у нас будет не один победитель, а целых три!
Чтобы претендовать на победу, нужно выполнить простые условия:
1. Быть участником группы
2. Сделать репост этой записи к себе на стену
3. Приготовить на Новый год любое блюдо из нашей подборки Новогодних рецептов: http://vli.su/v
4. До 15 января опубликовать фото новогодних блюд на стене сообщества с хэштегом #русскийновыйгод
5. Ждать подведения итогов!
Победители, как всегда, будут выбраны по количеству отметок "мне нравится" под конкурсными работами, среди тех, кто выполнил все условия. А теперь о призах:
Первое место - две книги - "Современная русская кухня по-домашнему" и "Блюда русской кухни, которые легко приготовить"
Второе и третье место - книга "Современная русская кухня по-домашнему" на русском или английском языке на выбор победителя
Конкурс проводится при поддержке издательства "Эксмо".
Приз будет отправлен победителю в любую точку мира.
Желаем удачи и кулинарных успехов!