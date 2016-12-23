Я прекрасно понимаю, что произойдет, если это выйдет наружу. Дыхание ровное и спокойное. Каталина не издала ни звука хотя ей было очень больно, её переполняло дикое удовольствие, её отец имеет её как последнюю шлюху стоя на полу в жопу. Приняла душ и начала краситься времени было предостаточно, через час я закончила полировку своего милого личика, получилось прекрасно ресницы порхали при моргании, на губах вызывающая красная помада, глаза подведены в черный цвет, щеки как будто горели. Нэнси со стоном глотала мою сперму. Ребята громко подбадривали ее. А я вдруг с удивлением ощутила, что... Спустя несколько минут, они продолжили путь. Он – заводила почти всех игр и проказ. – Так в течение часа я с загадочно-блаженной улыбкой лениво перекаты-вала приятные мысли из одной плоскости в другую, рассматривая со всех сто-рон. Они ласкали их, гладили по голове, шлёпали по текущим от желания щелям. Теперь я трахал ее в рот. При этом была в том белье, которое презентовал мне Максим. И тут мужик начал кончать прямо в ее юную матку. В моей душе радостные мысли: "Боже, благодарю, что я нашла ЕГО, ЕГО такого "моего", такого близкого и родного, такого пылкого и страстного, такого сладкого и любимого сейчас". Если честно, я ожидал, что после этого Надя мне отдастся. Ощущение давления создавало эффект силового вторжения, что впрочем и было. На кухне действительно стоял бар. – Да, так – волокита бумажная... Член у него был побольше и потолще, что мне понравилось больше. Тем временем я разулся и прошел в комнату, посреди которой стоял стол, накрытый громадным куском полиэтилена – Карина уже приготовила плацдарм для наших развлечений. При этом она отпустила мой член и он плюхнулся ему на лицо оставляя на нем влажный след... Математика давалась мальчику не так легко, он не умел сосредотачиваться надолго, когда за окном стояла такая сумасшедшая погода, а рядом сидела привлекательная девушка, с нежными, ухоженными руками, мягкой кожей, цвета кофе и чудесным личиком. Пипец думаю, это еще что за кардебалет.У него, в связи с этим, возникало очень много вопросов. Я скорчил рожу, в том смысле, что неудобно мне как-то. – Никто не возражает? С каждым движением Ната подавалась назад и член входил в неё до самой матки. Потом мы закончили приготовление ужина, и сытно покушав, разбежались по своим комнатам. От двойных ласк Оля была возбуждена до предела. Мы жили в двухэтажном коттедже, жизнь моя была похожа на какой-то хаотический сон. Нам тогда было по 15 и как любые другие подростки в нашем возрасте, мы купили себе пивка для лучшей "засыпаемости". Закрой глазки и представь, как я ее посасываю, как вожу язычком по клиторочку, как он набухает и просит, чтоб его подрочили... Ее муж, оказывается, пока мы занимались любовью, вернулся в клуб, и подружился с Викой. Она удивилась, но мягко подалась к нему, чувствуя как его большой член, объект ее желания, вжимается между ее ног. Влагалище и анус открылись перед ним во всей первозданной красе. Почему все время работаю я? Вздыбившаяся плоть решительно прерывает ненужные сейчас мысли – словно тончайшую нить здравого смысла перерезали беспощадные ножницы желаний. Теперь Ленка только в юбке. Поцеловал бедра, провел по ним ладонью и запустил свои пальцы в дорожку волосиков на лобке жены. Как оказалось, это далеко не всегда идеальная страховка. Черныш заражается общим весельем, бьет копытами по воде, поднимая брызги, пока двое играют в догонялки вокруг его могучей фигуры, периодически используя спину как мостик для ныряния. Волна возбуждения и стоны поднимались в ней каждый раз, когда движения были чаще. Сейчас это кажется такой большой дикостью... Пожаловавшись на жару, она прошла к своей кровати, и, став ко мне спиной, стянула футболку. Предлагал мне избавиться от дочери, даже хотел оставить в роддоме. Но любопытство взяло верх и, переборов смущение и нерешительность, я договорился о встрече с ним на трамвайной остановке недалеко от его дома. Я уже не говорю о том, что у нее только начали формироваться грудки, и через цветастое платьице были чуть заметны два бугорка. Лежат на горячем галечнике, рядом сушится одежда. Мы посидели так попили, болтали о том, о сём. Как ты себя чувствуешь? Затем я за руку протащил ее в родительскую спальню и там имел ее до вечера. Но глаза точно такие же синие. Она уже мне покусала все губы и плечи и ее тело просто горело.