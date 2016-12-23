Сначала я всунул ей в жадно распахнутое навстречу мне влагалище один палец. И что интересно, выбор пал не на Жанну, а на ее подружку. Ох, кажется мне уже надоела эта "целка". – Ты каждый раз об этом спрашиваешь. Ну че писать в адресе отправителя. Еще в том, далеком детстве, играя во дворе, я смотрел тебе в глаза, не понимая, почему ты меня так сильно влечешь, отчего меня манит к тебе. Она любила носить свободные плиссированные юбочки чуть ниже пояса, поэтому я очень любил ее уроки, и она занимала ведущее место в моих фантазиях. Томми сдвинул ее еще чуть в сторону и пристально глядел между ног своей матери. Я сидел один в маленьком кафе за столиком, вынесенным на тротуар, и никто, кроме меня, не мог, к сожалению, оценить, насколько восхитительно прикосновение влажного воздуха к лицу и рукам. Хотела, наверное, сразу себя поставить как принципиального педагога (ах как я её в будущем "ставил", но... " – не успев акклиматизироваться к полумраку фургона, он растерянно поднял руки. Их шланги болтались между ног и даже в спокойном состоянии длина их составляла около 20 сантиметров, а диаметр – не менее 6 сантиметров. У Сережи от такого суперзрелища давно пробил плавки его милый дружок и Наташа со стоном тянется к нему руками и губами. На днях я оставила его и одну девочку на дополнительные занятия по математике. Я неожиданно возбудилась настолько, что едва не закричала по русски, чтобы они делали со мной всё, что хотят, но что-то мне подсказало этого не делать. Че, Ирина Васильна, она эта, что ль?.. Ей было действительно трудно терпеть, и она сильно сжимала бёдра, сидя на крае кровати. Только смотрела и ласкала, возбуждаясь от этого настолько, что теряла над собой контроль. И Сергунька с утра – не подымешь теперь. Опытный рот сосальщика определил момент эякуляции, и ловко подставив бокал, выдоил его до капли. Вот так мне пришлось заплатить за страсть к наблюдениям "голубого" секса. – Да-да войдите – раздался бодрый голос Заднепроходова. А по левому – открытые каюты, в них в люое время может зайти любой желающий и присоединиться к тем, кто уже там. Мне очень мешали приспущенные штаны, но я решил не обращать внимания на временное неудобство. Мужчины подсознательно тянутся к этим девушкам, а другим остается лишь гадать – и что они в них находят?! Он слепо потыкался в проходе и с натугой вошел, в то время как мужик крепко держал меня руками за задницу.Верка заставила растапливать пока печку, в кухне, после зимних холодов, было холодновато, а сама метнулась домой и вернулась, неся хлеб, мелко резаное сало, лук, соленые огурцы, капусту и пол-литровую бутылку браги. Не хочется ехать на такси, правда, я уже выпил, но в такой день со мной ничего не может случиться. Светка к этому времени уже выпила свой стакан вина, который выиграла, проиграв, и сидела нормально подпьяневшая. Разводит попку ручками Моя подружка Лена. Мой выпирающий член уверенно упирался в её ягодицы и между ними. Но такой смелости я не набралась, да и Бог его знает как бы он на это среагировал, мужчины бывают разные, хотя мне кажется, всем мужчинам должно быть приятно, что они волнуют женщину. Но ведь в одну минуту и это сделать нельзя. В первый же день меня поместили в "изолятор": меня осматривали врачи, со мной беседовали психологи и мой, как она сказала, декан. Я закрыл глаза и улыбнулся ей в ответ. Я любил, чтобы баня была жаркой, а мама не очень хорошо переносила жару. Я иногда по "братски" похлопывал её по попке, она весело вскрикивала и отскакивала в сторону как дикая козочка. Во время разговора Элизабет стала опять рассматривать Лену. Задвигаю ими так же интенсивно, как ты будешь сосать, а когда они утонут в сочной глубине – раздвину их в стороны, растягивая ее дырку! Светлые глазки и волосы, свисавшие мокрыми сосульками, курносый носик на смазливеньком личике выдавал в ней юную девочку. Конечно это не совсем по букве закона, но я установил в номерах скрытые камеры. Я почувствовал ее язык. Там я взял тазик, наполнил его водой, прихватил бритву и мыло. Можно даже юбку снять, Или проще, вверх задрать, Обнажив живот и бедра, Всё с желанием и бодро. Со стороны могло показаться, что он заснул. Она схватила ножницы и изо всех сил принялась отрезать член. Когда мы поднялись на самое высокое место этого холма, то чуть было не столкнулись нос к носу с местным стариком, который брел по тропинке ведя за узду осла или, как принято говорить в Казахстане, ишака. И оно вскоре нашлось. Поняла, что если она останется, то будет принадлежать ему. Первый день в этом аду завершился для меня обещанным туалетом. И обычно на утро с лица не сходила довольная улыбка и в глазах блядский огонек. Маша осталась наедине со своими ощущениями и тем, что сейчас начнется. Надо было что-то срочно предпринимать.