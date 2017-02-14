Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
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Новости проекта
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Последнее: Новая версия форума Doc, 14 фев 2017 в 13:00
- Сообщения:
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Новости производителей
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Последнее: Официальный статус производителей на форуме Doc, 14 фев 2017 в 13:01
- Сообщения:
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Видеонаблюдение от а до я
Интернет-пособие по системам видеонаблюдения
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Последнее: Уход на перезагрузку после заставки VovanKr, 18 янв 2017
- Сообщения:
- 1.205
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HDCCTV- новый виток CCTV
Обсуждаем HDCCTV
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Последнее: Разная ширина кадра в режимах AHD/CVBS kostenkovav, 7 сен 2016
- Сообщения:
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Расчет систем видеонаблюдения
В этом разделе Вы можете запросить расчет по оборудованию и монтажу систем видеонаблюдения
- Темы:
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Последнее: Будет ли работать система видеонаблюдения delmetcgi, 19 ноя 2016
- Сообщения:
- 1.829
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Платы видеозахвата. PC системы видеонаблюдения
- Темы:
- 358
Последнее: Помогите выбрать по, у нас 26 камер AXIS сейчас юзаем AXIS CAMERA STATION но он igors80, 1 янв 2017
- Сообщения:
- 2.009
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Cистемы видеонаблюдения «Линия»
Раздел ведут специалисты компании Девлайн
- Темы:
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Последнее: Новая плата видеозахвата «Линия» с поддержкой технологии AHD Девлайн, 30 июн 2015
- Сообщения:
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Cистемы видеонаблюдения «Trassir»
Cистемы видеонаблюдения «Trassir»
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Последнее: Косяки трассира stsk, 30 авг 2016
- Сообщения:
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FAQ
Часто задаваемые вопросы по системам видеонаблюдения
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Последнее: Охранка и видео 007, 24 янв 2017
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- 1.210
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IP-камеры, IP-серверы, сетевое видеонаблюдение
- Темы:
- 548
Последнее: IP камера с флеш картой и удобным просмотром архива с нее. ZaharTiday, 17 ноя 2016
- Сообщения:
- 3.225
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Видеорегистраторы
Обсуждаем характеристики видеорегистраторов
- Темы:
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Последнее: Помощь с восстановлением прошивки для Polyvision PVDR 0853. delectr, 20 ноя 2016
- Сообщения:
- 3.506
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Видеокамеры, объективы, мониторы
- Темы:
- 460
Последнее: наблюдение за периметром в частном доме, качество Ritasam, 29 дек 2016
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- 2.274
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Устройства коммутации и передачи видеосигнала
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Последнее: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей Siliknovamice, 25 янв 2017
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- 632
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Передача видео по GSM, WI-FI и т.п.
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- 97
Последнее: видео по вай фай Sandraapoth, 24 янв 2017
- Сообщения:
- 612
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Статьи по видеонаблюдению
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Последнее: Обзор программы для видеонаблюдения Xeoma. ielectr, 20 ноя 2016
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Работа в области монтажа ОПС и видеонаблюдения, ко
Здесь работодатель и работник могут найти друг друга
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Последнее: Подработка, работа. ielectr, 21 ноя 2016
- Сообщения:
- 193
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Услуги по проектированию и установке систем видеон
Здесь Вы можеет ознакомится с услугами,оказываемыми фирмами по по проектированию и установке систем безопасности
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Последнее: Установка видеонаблюдения, видеодомофонов. Полоцк, Новополоцк, Витебская область B76reogDP, 26 ноя 2016
- Сообщения:
- 257
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ПРОДАМ!
Предложения о продаже оборудования систем видеонаблюдения
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Последнее: Продам купольную PTZ камеру Hikvision Neo0, 12 янв 2017
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Программное обеспечение (ПО)
Ссылки на бесплатное ПО для работы видеорегистраторов и не только
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Последнее: Ndvr-4100 Next Security ПО kelectr, 21 ноя 2016
- Сообщения:
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Биометрия
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Последнее: Посоветуйте систему. LindsiNah, 13 ноя 2016
- Сообщения:
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Домофоны
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Последнее: Подскажите схему подключения Vestatrona, 19 янв 2017
- Сообщения:
- 332
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Сетевые и автономные системы контроля доступа
- Темы:
- 32
Последнее: PERCo на конференции МВД «Охрана, безопасность, связь-2014» delectr, 19 ноя 2016
- Сообщения:
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Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот
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Последнее: системы безопасности Mihailmus, 24 дек 2016
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Статьи по системам контроля доступа
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Последнее: С2000-ETHERNET??????? Vestatrona, 21 янв 2017
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Отдыхаем от рабочих будней
Беседка, курилка - называйте, как хотите
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Последнее: Облачная атс. помогите выбрать сервис hdp, 23 июн 2015
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