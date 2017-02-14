Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения

  1. Новости и объявления

    1. Новости проекта

      Темы:
      1
      Сообщения:
      1
      Последнее: Новая версия форума Doc, 14 фев 2017 в 13:00
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    2. Новости производителей

      Темы:
      1
      Сообщения:
      1
      Последнее: Официальный статус производителей на форуме Doc, 14 фев 2017 в 13:01
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  2. Системы видеонаблюдения

    1. Видеонаблюдение от а до я

      Интернет-пособие по системам видеонаблюдения
      Темы:
      205
      Сообщения:
      1.205
      Последнее: Уход на перезагрузку после заставки VovanKr, 18 янв 2017
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    2. HDCCTV- новый виток CCTV

      Обсуждаем HDCCTV
      Темы:
      2
      Сообщения:
      2
      Последнее: Разная ширина кадра в режимах AHD/CVBS kostenkovav, 7 сен 2016
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    3. Расчет систем видеонаблюдения

      В этом разделе Вы можете запросить расчет по оборудованию и монтажу систем видеонаблюдения
      Темы:
      280
      Сообщения:
      1.829
      Последнее: Будет ли работать система видеонаблюдения delmetcgi, 19 ноя 2016
      RSS

    4. Платы видеозахвата. PC системы видеонаблюдения

      Темы:
      358
      Сообщения:
      2.009
      Последнее: Помогите выбрать по, у нас 26 камер AXIS сейчас юзаем AXIS CAMERA STATION но он igors80, 1 янв 2017
      RSS

    5. Cистемы видеонаблюдения «Линия»

      Раздел ведут специалисты компании Девлайн
      Темы:
      53
      Сообщения:
      124
      Последнее: Новая плата видеозахвата «Линия» с поддержкой технологии AHD Девлайн, 30 июн 2015
      RSS

    6. Cистемы видеонаблюдения «Trassir»

      Cистемы видеонаблюдения «Trassir»
      Темы:
      1
      Сообщения:
      3
      Последнее: Косяки трассира stsk, 30 авг 2016
      RSS

    7. FAQ

      Часто задаваемые вопросы по системам видеонаблюдения
      Темы:
      253
      Сообщения:
      1.210
      Последнее: Охранка и видео 007, 24 янв 2017
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    8. IP-камеры, IP-серверы, сетевое видеонаблюдение

      Темы:
      548
      Сообщения:
      3.225
      Последнее: IP камера с флеш картой и удобным просмотром архива с нее. ZaharTiday, 17 ноя 2016
      RSS

    9. Видеорегистраторы

      Обсуждаем характеристики видеорегистраторов
      Темы:
      680
      Сообщения:
      3.506
      Последнее: Помощь с восстановлением прошивки для Polyvision PVDR 0853. delectr, 20 ноя 2016
      RSS

    10. Видеокамеры, объективы, мониторы

      Темы:
      460
      Сообщения:
      2.274
      Последнее: наблюдение за периметром в частном доме, качество Ritasam, 29 дек 2016
      RSS

    11. Устройства коммутации и передачи видеосигнала

      Темы:
      100
      Сообщения:
      632
      Последнее: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей Siliknovamice, 25 янв 2017
      RSS

    12. Передача видео по GSM, WI-FI и т.п.

      Темы:
      97
      Сообщения:
      612
      Последнее: видео по вай фай Sandraapoth, 24 янв 2017
      RSS

    13. Статьи по видеонаблюдению

      Темы:
      28
      Сообщения:
      95
      Последнее: Обзор программы для видеонаблюдения Xeoma. ielectr, 20 ноя 2016
      RSS

    14. Работа в области монтажа ОПС и видеонаблюдения, ко

      Здесь работодатель и работник могут найти друг друга
      Темы:
      74
      Сообщения:
      193
      Последнее: Подработка, работа. ielectr, 21 ноя 2016
      RSS

    15. Услуги по проектированию и установке систем видеон

      Здесь Вы можеет ознакомится с услугами,оказываемыми фирмами по по проектированию и установке систем безопасности
      Темы:
      152
      Сообщения:
      257
      Последнее: Установка видеонаблюдения, видеодомофонов. Полоцк, Новополоцк, Витебская область B76reogDP, 26 ноя 2016
      RSS

    16. ПРОДАМ!

      Предложения о продаже оборудования систем видеонаблюдения
      Темы:
      644
      Сообщения:
      996
      Последнее: Продам купольную PTZ камеру Hikvision Neo0, 12 янв 2017
      RSS

  3. Downloads

    1. Программное обеспечение (ПО)

      Ссылки на бесплатное ПО для работы видеорегистраторов и не только
      Темы:
      99
      Сообщения:
      311
      Последнее: Ndvr-4100 Next Security ПО kelectr, 21 ноя 2016
      RSS

  4. Системы контроля доступа

    1. Биометрия

      Темы:
      5
      Сообщения:
      11
      Последнее: Посоветуйте систему. LindsiNah, 13 ноя 2016
      RSS

    2. Домофоны

      Темы:
      77
      Сообщения:
      332
      Последнее: Подскажите схему подключения Vestatrona, 19 янв 2017
      RSS

    3. Сетевые и автономные системы контроля доступа

      Темы:
      32
      Сообщения:
      89
      Последнее: PERCo на конференции МВД «Охрана, безопасность, связь-2014» delectr, 19 ноя 2016
      RSS

    4. Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот

      Темы:
      30
      Сообщения:
      72
      Последнее: системы безопасности Mihailmus, 24 дек 2016
      RSS

    5. Статьи по системам контроля доступа

      Темы:
      12
      Сообщения:
      42
      Последнее: С2000-ETHERNET??????? Vestatrona, 21 янв 2017
      RSS

  5. Юмор

    1. Отдыхаем от рабочих будней

      Беседка, курилка - называйте, как хотите
      Темы:
      3
      Сообщения:
      3
      Последнее: Облачная атс. помогите выбрать сервис hdp, 23 июн 2015
      RSS

  6. Архив удаленных тем и сообщений

    1. Корзина

      Темы:
      0
      Сообщения:
      0
      (Нет сообщений)
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